Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов відмовляється продовжувати контракт із UFC.

Про це повідомляє iSport.ua, із посиланням на TMZ.

Володар пояса чемпіона UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов заради матчу з боксером Флойдом Мейвезером відмовляється продовжувати угоду з UFC. Про це розповів менеджер росіянина Алі Абдель-Азіз.

"Нурмагомедов поважає рішення Дейни Вайта та не порушуватиме його, поки пов'язаний контрактом з UFC. Як тільки угода закінчиться, то Хабіб готовий зв'язатися з командою Мейвезера для обговорення бою в 2019 році. Якщо Флойд захоче битися за правилами ММА, то нехай краще застрахує себе, оскільки після цього бою він не зможе нормально ходити і буде пити через трубочку ", - сказав Абдель-Азіз.