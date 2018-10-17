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Мейвезер розповів за яких умов буде битися з Нурмагомедовим

Вчора 21:59 387 0
Мейвезер розповів за яких умов буде битися з Нурмагомедовим

Флойд Мейвезер розповів, за яких умов він погодиться на бій з Хабібом Нурмагомедовим.

Про це повідомляє sport.ua.

"О, ми будемо битися! Я - сам собі бос. Я не можу сказати, що відбувається в команді Хабіба. Але, врешті-решт, ми можемо це зробити. Він викликав мене, тому нехай занурюється в мій світ боксу. Я очікую на 100 млн доларів. Місце бою? Тільки Лас-Вегас.", - сказав Мейвезер в інтерв'ю TMZ.

Нагадаємо, Нурмагомедов викликав на бій Мейвезера.

Мейвезер майже відразу відповів.

Джерело - sport.ua.

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