Мій профіль

Українка стала першою в історії чемпіонкою світу з ММА

Вчора 18:48 1364 2
Динамо — Олімпік: пряма онлайн-трансляція матчу
Сьогодні 11:37 1197
Інгулець в центральному матчі туру приймає Колос, Оболонь — Гірник-спорт. Пряма онлайн-трансляція матчів
Сьогодні 11:11 66
Музичук подякували за підтримку і отримали нагороду за російський чемпіонат світу. ФОТО
Сьогодні 10:24 650
Усик отримав перший в історії Кубок легенд. ВІДЕО
Сьогодні 09:55 861
Український боксер Хегай здобув впевнену перемогу над американцем
Вчора 17:30 1453
Музичук не пробилася у фінал Чемпіонату світу, програвши росіянці
Вчора 15:03 928 1
Словаччина - Україна: головні підсумки матчу Ліги Націй
Вчора 13:04 2102
Україна зазнала ганебної поразки від Словаччини. ВІДЕО
Вчора 09:27 1526 3
Україна зазнала ганебної поразки в поєдинку проти Словаччини у Лізі націй
16.11.2018 23:45 1661 1
Навколо спорту
Блоги
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима Андрій Твердохліб
12.11.2018 14:59 577
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 21:15 808
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 14:05 1146
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:40 9323
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:07 1238
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:37 Футбол Динамо — Олімпік: пряма онлайн-трансляція матчу 1197
11:29 Футбол Італія розписала мирову з Португалією, Швеція переграла Туреччину. Результати п'ятого туру Ліги націй 217
11:11 Футбол Інгулець в центральному матчі туру приймає Колос, Оболонь — Гірник-спорт. Пряма онлайн-трансляція матчів 66
10:41 Футбол Вербич готовий зіграти проти Англії 308
10:37 Футбол Італія не перемагає шість матчів поспіль на власній арені 167
10:24 Шахи Музичук подякували за підтримку і отримали нагороду за російський чемпіонат світу. ФОТО 650
10:11 Футбол Румунію жорстко покарали за банер Косово — це Сербія 394
09:55 Бокс Усик отримав перший в історії Кубок легенд. ВІДЕО 861
09:26 Баскетбол Лейкерс Михайлюка програв Орландо, українець заробив 8 очок за 10 хвилин. ВІДЕО 350
09:14 Баскетбол Атланта Леня програла Індіані, Олексій заробив п'ять очок. ВІДЕО 193
17 Листопада 2018
23:56 Футбол Португалія втримала нічию в матчі з Італією та забезпечила собі перемогу в групі 499
23:30 Футбол Екс-гравець Шахтаря здивував своєю новою зачіскою. ФОТО 1122
23:10 Футбол Коноплянка та Марлос увійшли до трійки найкращих дриблерів другого дивізіону Ліги націй 544
23:05 Блог Чергова безглузда симуляція від Неймара. ВІДЕО 896
23:00 Футбол Косово розгромило Мальту, Туреччина мінімально програла Швеції. Відеоогляд матчів Ліги націй 391
22:50 Футбол Збірна України прилетіла до Анталії та провела перше тренування в Туреччині. ФОТО 446
22:30 Футбол Ярмоленко проведе автограф-сесію 323
22:10 Теніс Зірковий Федерер не зміг пробитися у фінал Підсумкового турніру АТР. ВІДЕО 405
21:57 Блог Як Циганков ледь не забив найкрасивіший автогол в історії збірної. ВІДЕО 1505
21:50 Футбол Команда Луческу програла шведам і вилетіла зі свого дивізіону в Лізі націй 657
21:30 Футбол Екс-тренер Динамо може очолити Чорноморець 1331
21:24 Блог Запальний та патріотичний: Роману Зозулі 29. ВІДЕО 454
21:10 Футбол Італія - Португалія: стартові склади команд на матч Ліги націй 543
20:50 Футбол Інтер все ще хоче купити головного претендента на Золотий м'яч 599
20:30 Баскетбол Українки розгромили Болгарію у відборі на Евробаскет-2019. ВІДЕО 681

Музичук подякували за підтримку і отримали нагороду за російський чемпіонат світу. ФОТО

Сьогодні 10:24 650 0
Музичук подякували за підтримку і отримали нагороду за російський чемпіонат світу. ФОТО

Українська шахістка Марія Музичук отримала нагороду за успішний виступ на світовій першості в російському Ханти-Мансійську.

Українка поступилася в півфіналі місцевій шахістці Катерині Лагно з рахунком 1:3.

Фотографією з церемонії нагородження поділилася сестра Марії Анна на своїй сторінці у Facebook.

"Дуже пишаюся своєю сестрою Марією, яка щойно виграла бронзу на жіночому чемпіонаті світу. Це наша сьома медаль. Разом ми добули 4 золота, 1 срібло і 2 бронзи. Дякуємо всім нашим уболівальників і людям, які допомогли нам досягнути таких високих результатів", — написала Анна.

Нагадаємо, Марія Музичук програла у півфіналі росіянці українського походження.

Натомість Анна покинула змагання у чвертьфіналі.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()