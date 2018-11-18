Музичук подякували за підтримку і отримали нагороду за російський чемпіонат світу. ФОТО

Українська шахістка Марія Музичук отримала нагороду за успішний виступ на світовій першості в російському Ханти-Мансійську.
Українка поступилася в півфіналі місцевій шахістці Катерині Лагно з рахунком 1:3.
Фотографією з церемонії нагородження поділилася сестра Марії Анна на своїй сторінці у Facebook.
"Дуже пишаюся своєю сестрою Марією, яка щойно виграла бронзу на жіночому чемпіонаті світу. Це наша сьома медаль. Разом ми добули 4 золота, 1 срібло і 2 бронзи. Дякуємо всім нашим уболівальників і людям, які допомогли нам досягнути таких високих результатів", — написала Анна.
Нагадаємо, Марія Музичук програла у півфіналі росіянці українського походження.
Натомість Анна покинула змагання у чвертьфіналі.
Джерело - Чемпіон.