Анна Музичук покинула Чемпіонат Світу, Марія — продовжує боротьбу за півфінал

Відбулися Українські шахістки Анна та Марія Музичук грають тай-брейк чвертьфінальних поєдинків на Чемпіонаті світу із шахів.
Анна протистояла росіянці Олександрі Костенюк, а Марія - представниці Казахстану Жансаї Абдумалік.
Анна так і не змогла переграти свою суперницю з Росії — 1,5:1,5 рахунок партії та 2,5:1,5 рахунок гри.
А от її сестра Марія бореться за путівку в півфінал у вирішальних партіях.
Жіночий чемпіонат світу
1/4 фіналу
Ханти-Мансійськ, Росія
Тай-брейк
Жансає Абдумалік (Казахстан) – Марія Музичук (Україна) – 1:1
Рахунок матчу – 2:2
Олександра Костенюк (Росія) – Анна Музичук (Україна) – 1,5:0,5
Рахунок матчу – 2,5:1,5.
Нагадаємо, Анна Музичук посідає третю сходинку світового рейтингу, а Марія — шосту.
Джерело - Чемпіон.