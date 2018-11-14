Анна Музичук покинула Чемпіонат Світу, Марія — продовжує боротьбу за півфінал

Відбулися Українські шахістки Анна та Марія Музичук грають тай-брейк чвертьфінальних поєдинків на Чемпіонаті світу із шахів.

Анна протистояла росіянці Олександрі Костенюк, а Марія - представниці Казахстану Жансаї Абдумалік.

Анна так і не змогла переграти свою суперницю з Росії — 1,5:1,5 рахунок партії та 2,5:1,5 рахунок гри.

А от її сестра Марія бореться за путівку в півфінал у вирішальних партіях.

Жіночий чемпіонат світу

1/4 фіналу

Ханти-Мансійськ, Росія

Тай-брейк

Жансає Абдумалік (Казахстан) – Марія Музичук (Україна) – 1:1

Рахунок матчу – 2:2

Олександра Костенюк (Росія) – Анна Музичук (Україна) – 1,5:0,5

Рахунок матчу – 2,5:1,5.

Нагадаємо, Анна Музичук посідає третю сходинку світового рейтингу, а Марія — шосту.

Джерело - Чемпіон.