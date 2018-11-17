Музичук не пробилася у фінал Чемпіонату світу, програвши росіянці

Українка Марія Музичук програла на тай-брейку росіянці Катерині Лагно в 1/2 фіналу жіночого чемпіонату світу з шахів.

Раніше спортсменки двічі зіграли внічию. Рахунок після двох партій був 1:1 (0,5:0,5; 0,5:0,5).

А от на тай-брейку наша співвітчизниця не взяла жодної партії.

Жіночий чемпіонат світу

1/2 фіналу

Тай-брейк

Ханти-Мансійськ, Росія

Катерина Лагно - Марія Музичук - 2: 0

У фіналі Лагно зіграє з Цзюй Веньцзюнь, яка перемогла Олександру Костенюк — 1,5:0,5

Нагадаємо, сестра Марії Анна вибула зі змагань на стадії чвертьфіналу.

Джерело - Чемпіон.