Музичук не пробилася у фінал Чемпіонату світу, програвши росіянці

Українка Марія Музичук програла на тай-брейку росіянці Катерині Лагно в 1/2 фіналу жіночого чемпіонату світу з шахів.
Раніше спортсменки двічі зіграли внічию. Рахунок після двох партій був 1:1 (0,5:0,5; 0,5:0,5).
А от на тай-брейку наша співвітчизниця не взяла жодної партії.
Жіночий чемпіонат світу
1/2 фіналу
Тай-брейк
Ханти-Мансійськ, Росія
Катерина Лагно - Марія Музичук - 2: 0
У фіналі Лагно зіграє з Цзюй Веньцзюнь, яка перемогла Олександру Костенюк — 1,5:0,5
Нагадаємо, сестра Марії Анна вибула зі змагань на стадії чвертьфіналу.
Джерело - Чемпіон.