Двоє українських каратистів очолили світовий рейтинг

Українські каратисти Станіслав Горуна і Анжеліка Терлюга очолили світовий рейтинг у своїх вагових категоріях.

Горуна став першим у ваговій категорії 75 кг серед чоловіків.

У нього 5 750 балів, що на 170 більше, ніж у азербайджанця Рафаеля Агаєва, який на другій позиції.

Терлюга перша у вазі 55 кг серед жінок. Вона обходить Цзю Юн Вен з Тайбея на 1 497 балів.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Юлія Левченко розповіла чи виступатиме на змаганнях у приміщенні.

А Музичук піднялася на третє місце у шаховому рейтингу.

Джерело - Чемпіон.