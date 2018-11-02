Двоє українських каратистів очолили світовий рейтинг

Українські каратисти Станіслав Горуна і Анжеліка Терлюга очолили світовий рейтинг у своїх вагових категоріях.
Горуна став першим у ваговій категорії 75 кг серед чоловіків.
У нього 5 750 балів, що на 170 більше, ніж у азербайджанця Рафаеля Агаєва, який на другій позиції.
Терлюга перша у вазі 55 кг серед жінок. Вона обходить Цзю Юн Вен з Тайбея на 1 497 балів.
Нагадаємо, українська легкоатлетка Юлія Левченко розповіла чи виступатиме на змаганнях у приміщенні.
А Музичук піднялася на третє місце у шаховому рейтингу.
Джерело - Чемпіон.