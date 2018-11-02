Левченко: Якщо пропущу зимовий сезон, то забуду, як стрибати

Бронзова призерка чемпіонату Європи-2017 в приміщенні Юлія Левченко, що хоче виступити на змаганнях у Глазго 2019 року.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю телеканалу Xsport.

"Для мене завжди дивно, коли запитують, чи буду я пропускати зиму. Можливо це тільки я така. Але мені здається, якщо пропущу зимовий сезон, то забуду, як стрибати. Я реально сумую і хочу повертатися до стрибків. Готуватимуся і постараюся покращувати свої результати. Мені подобається стрибати взимку. Відбудеться чемпіонат Європи в закритих приміщеннях і якщо вийде на нього відібратися, то буду дуже рада. Проте, крім нього є ще багато змагань. Буду працювати. Також є традиційні різдвяні старти, вони відбуваються в Києві, але я ще не знаю, коли саме", — Сказала Юлія Левченко.