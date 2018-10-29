ВАДА хочуть реформувати через відновлення РУСАДА

18 антидопінгових агентств різних країн закликали реформувати WADA через відновлення РУСАДА.

Про це повідомляє reuters.

Агентства висловили побоювання, що після відновлення РУСАДА російські спортсмени знову зможуть безперешкодно виступати на всіх міжнародних змаганнях.

"Ми переконливо просимо WADA не повторювати більше помилок, які допустили з питанням відновлення РУСАДА, і діяти більш прозоро і відкрито", — йдеться в заяві агентств.

Російські спортсмени виступали в Пхенчхані-2018 тільки під нейтральним прапором, велика частина лідерів не була допущена до змагань. Російські легкоатлети теж беруть участь в турнірах як нейтральні спортсмени.

Нагадаємо, ВАДА погрожує Росії новими санкціями.

Джерело - reuters.