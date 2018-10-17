Білодід розповіла ким хоче стати після закінчення кар'єри

Наймолодша чемпіонка світу з дзюдо, українка Дар'я Білодід розповіла чим хоче займатися після закінчення кар'єри.

Слова спортсменки наводить 5 канал.

"Я навчаюся в Інституті журналістики та хочу стати спортивним журналістом. Продовжувати спортивну кар'єру все життя не хочу. Взагалі не хочу бути тренером. Мої батьки тренери, і я бачу, як це важко. Приблизно до 25 років планую займатися спортивною кар'єрою, а потім вирішувати, що далі", — розповіла атлетка.