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Я патріотка: як Білодід відмовилася змінювати громадянство

Сьогодні 10:41 909 0
Я патріотка: як Білодід відмовилася змінювати громадянство

Чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід розповіла про пропозиції змінити громадянство.

Її слова наводить 5 канал.

"Я дуже люблю свою країну, я патріотка. Звичайно, у нас є фінансові проблеми. У нас немає хороших олімпійських баз, у нас дуже погані умови. Якби інші країни подивилися, як ми тренуємося, вони були б шоковані. Але мені все одно дуже приємно, коли я стою на п'єдесталі і грає гімн саме моєї країни. Для мене це дуже важливо", — заявила Дар'я.

Окрім цього вона розповіла, які країни переманювали до своїх команд.

"Азербайджан, Грузія, Арабські Емірати. Звичайно, це великі гроші, але для мене це не головне. Головне - золото, коли піднімається мій прапор. Це важливіше, ніж гроші", — наголосила Білодід.

Нагадаємо, українка стала наймолодшою чемпіонкою світу.

Також Білодід поїде на юнацький чемпіонат світу U-21.

Джерело - 5 канал.

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