Я патріотка: як Білодід відмовилася змінювати громадянство

Чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід розповіла про пропозиції змінити громадянство.

Її слова наводить 5 канал.

"Я дуже люблю свою країну, я патріотка. Звичайно, у нас є фінансові проблеми. У нас немає хороших олімпійських баз, у нас дуже погані умови. Якби інші країни подивилися, як ми тренуємося, вони були б шоковані. Але мені все одно дуже приємно, коли я стою на п'єдесталі і грає гімн саме моєї країни. Для мене це дуже важливо", — заявила Дар'я.