Я патріотка: як Білодід відмовилася змінювати громадянство

Чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід розповіла про пропозиції змінити громадянство.
Її слова наводить 5 канал.
"Я дуже люблю свою країну, я патріотка. Звичайно, у нас є фінансові проблеми. У нас немає хороших олімпійських баз, у нас дуже погані умови. Якби інші країни подивилися, як ми тренуємося, вони були б шоковані. Але мені все одно дуже приємно, коли я стою на п'єдесталі і грає гімн саме моєї країни. Для мене це дуже важливо", — заявила Дар'я.
Окрім цього вона розповіла, які країни переманювали до своїх команд.
"Азербайджан, Грузія, Арабські Емірати. Звичайно, це великі гроші, але для мене це не головне. Головне - золото, коли піднімається мій прапор. Це важливіше, ніж гроші", — наголосила Білодід.
Нагадаємо, українка стала наймолодшою чемпіонкою світу.
Також Білодід поїде на юнацький чемпіонат світу U-21.
Джерело - 5 канал.