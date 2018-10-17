Білодід: батьки мріяли, щоб я стала гімнасткою

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розповіла, що батьки хотіли, щоб вона займалася не дзюдо.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю 5 каналу.

"До дзюдо я займалася художньою гімнастикою. Мої батьки мріяли, щоб я стала саме гімнасткою. Вони були проти дзюдо, тому що самі дзюдоїсти, знають, що це таке і що це не дуже жіночний вид спорту. Коли я займалася художньою гімнастикою, мені було всього три роки, а на дзюдо я пішла в шість. Було видно, що мені дуже подобається. У мене дуже сильний характер, він ідеально підходить для дзюдо", — заявила юна спортсменка.

Нагадаємо, Білодід заявила, що їй неодноразово пропонували змінити громадянство.

Раніше спортсменка очолила світовий рейтинг.

Джерело - 5 канал.