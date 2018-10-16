Українка здобула бронзу юнацької Олімпіади

Українська гімнастка Анастасія Бачинська виграла бронзову медаль Юнацьких Олімпійських Ігор.
Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.
У заключному виді змагань серед дівчат у вільних вправах учениця Ганни Лев показала третій результат і додала до бронзи у багатоборстві ще одну медаль.
Таким чином, в активі збірної України 19 медалей, сім з яких золоті, п'ять срібних та сім бронзових.
Нагадаємо, золоту медаль збірній України у командних змаганнях приніс гімнаст Назар Чепурний.
Крім цього, на рахунку Чепурного срібло у опорному стрибку.
Джерело - НОК України.