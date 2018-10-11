Гімнаст Чепурний приніс Україні четверте золото Олімпіади

Гімнаст Назар Чепурний приніс Україні четверту золоту медаль на літніх юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі.

Про це повідомлє НОК України у twitter.

Чепурний став чемпіом ЮОІ-2018 у командних змаганнях з мультидисциплін гімнастики.

"Український гімнаст здобув золоту медаль Буенос-Айреса-2018 у складі "Команди Сімони Байлз". Вітаємо 15-річного черкащанина та його тренера Ірину Надюк", - йдеться в повідомленні.

Назар Чепурний - чемпіон ЮОІ в командних змаганнях з мультидичциплін гімнастики!!!



Український гімнаст здобув золоту медаль Буенос-Айреса-2018 у складі "Команди Сімони Байлз".



Вітаємо 15-річного черкащанина та його тренера Ірину Надюк.



Фото Ivo Gonzalez for OIS/IOC pic.twitter.com/6WBvc8vE4v — НОК України (@OlympicUA) 11 жовтня 2018 р.

Раніше дворазовою чемпіонкою юнацької Олімпіади-2018 стала українська фехтувальниця Катерина Чорній, а черкащанин Іван Тищенко став чемпіоном ЮОІ в індивідуальному турнірі з академічного веслування.

Джерело - НОК.