Чепурний здобув срібло в гімнастиці на юнацькій Олімпіаді. ФОТО

Український гімнаст Назар Чепурний здобув срібло в опорному стрибку на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У фінал наш співвітчизник пробився з останнім, восьмим, результатом. 16-річний черкасець впевнено виконав обидва свої стрибки на загальну суму 13,983, і поступився лише 0,116 американцю Брендону Бріонесу.

Для Чепурного це друга нагорода у Буенос-Айресі. Раніше він став чемпіоном юнацької Олімпіади з мультидисциплін гімнастики у складі Тім Сімона Байлз.

Нагадаємо, Дорощук став бронзовим призером Олімпіади.

Джерело - Чемпіон.