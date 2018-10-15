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Українка з рекордом здобула золото Олімпійських ігор

Вчора 23:29 242 0
Українка з рекордом здобула золото Олімпійських ігор

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла в стрибках у висоту на юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі.

Про це повідомляє isport.

Чотири роки тому чемпіонкою юнацьких Олімпійських ігор стала Юлія Левченко, якій для золота вистачило 1.89 м.

Ярослава Магучіх їхала в Буенос-Айрес явною фавориткою і двічі вона поліпшила результат Левченко. У перший день Олімпіади вона виграла з показником 1,92 м, а в другій - з особистим рекордом 1,95 м.

Раніше Валерія Іваненко перемогла в метанні молота.

Нагадаємо дворазовою чемпіонкою юнацької Олімпіади-2018 стала українська фехтувальниця Катерина Чорній, а черкащанин Іван Тищенко став чемпіоном ЮОІ в індивідуальному турнірі з академічного веслування.

Джерело - isport.ua.

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