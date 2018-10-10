Тищенко приніс Україні другу золоту медаль на Олімпіаді

Український веслувальник, Іван Тищенко приніс збірній Україні другу золоту медаль на юнацькій Олімпіаді.
Про це повідомляє НОК України.
Іван Тищенко став Олімпійським чемпіоном з академічного веслування.
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В аргентинському Буенос-Айресі у фінальному заїзді серед чоловічих одиночок Іван не залишив жодних шансів суперникам з Австралії, Білорусі та Перу й фінішував першим.
Наразі в скарбничці української збірної 3 нагороди: дві золоті та одна бронзова медаль.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, який підтримував спортсмена трибунах, привітав нашого "академіста" та його наставника Михайла Гуленка з блискучим досягненням, побажавши нових здобутків на шляху до успішної кар'єри у дорослому спорті.
Першу золоту медаль здобула шпажистка Катерина Чорній.
Бронзову медаль виборов український дзюдоїст Олег Вередиба.
Джерело - НОК України.