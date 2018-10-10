Мій профіль

Італія - Україна: ОНЛАЙН

Сьогодні 21:30 315
Італія - Україна: стартові склади команд
Сьогодні 20:38 474
Тищенко приніс Україні другу золоту медаль на Олімпіаді
Сьогодні 18:56 371
Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО
Сьогодні 14:28 1874
Екс-гравець Реала відкрив спортивну школу в Тернополі. ФОТО
Сьогодні 13:52 3370
Українка пірнула на неймовірну глибину та побила світовий рекорд
Сьогодні 13:15 2253
Шевченко присоромив Караваєва на тренуванні. ВІДЕО
Сьогодні 10:26 2236
Бойко - найкращий голкіпер Європи
Сьогодні 08:32 5169
В'ятрович засудив вболівальників Ворскли за футболки з Гітлером. ФОТО
Вчора 22:53 1296
Збірні України з баскетболу 3x3 здобули перемоги на юнацькій Олімпіаді
Вчора 19:05 613
Навколо спорту
Блоги
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця Андрій Твердохліб
Вчора 06:14 6900
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря?
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря? Максим Буйдин
08.10.2018 14:43 8934 4
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО Phillip Hess
07.10.2018 16:32 2399
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту Phillip Hess
06.10.2018 19:10 1367
Бєй пєтуха: 5 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві. ВІДЕО
Бєй пєтуха: 5 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві. ВІДЕО Bohdan Proskurov
05.10.2018 23:09 2167
Леоненку - 49: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат. ВІДЕО
Леоненку - 49: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат. ВІДЕО Максим Буйдин
05.10.2018 17:46 2563 2
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ. ФОТО
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ. ФОТО Максим Буйдин
05.10.2018 15:46 2407
Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО
Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО Максим Буйдин
05.10.2018 14:05 8280
Життєрадісний веселун: яким ми запам'ятаємо Григорія Хижняка. ВІДЕО
Життєрадісний веселун: яким ми запам'ятаємо Григорія Хижняка. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.10.2018 12:08 1841 2
Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram
Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram Андрій Твердохліб
05.10.2018 08:35 645
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:30 Футбол Італія - Україна: ОНЛАЙН 315
21:30 Футбол Футболіст Барселони зламав ніс відомому поп-співаку 23
21:18 Футбол Скандального футболіста збірної Росії помістили в СІЗО на 48 годин 246
21:10 Футбол Збірна України U-17 відіграла 2 м'ячі у матчі проти ісландців та вирвала нічию 214
20:38 Футбол Італія - Україна: стартові склади команд 474
20:25 Футбол Шевченко: Мілан Гаттузо знайшов свій стиль 190
20:13 Футбол Моурінью поїде переглядати потенційного новачка МЮ 330
19:43 Футбол Реал спробує придбати лідера Манчестер Сіті 387
19:29 Футбол Динамо визначило найкращого гравця у вересні. ФОТО 332
19:19 Футбол Україна заробить у Лізі Націй 1.5 млн євро та може подвоїти цю суму 394
18:56 Веслування Тищенко приніс Україні другу золоту медаль на Олімпіаді 371
18:42 Футбол Збірна України U-19 виграла перший матч у кваліфікації до Євро-2019 488
18:24 Футбол Російських футболістів-пияк оголосять у федеральний розшук 683
17:57 Теніс Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру в Китаї 444
17:43 Футбол Селезньов розповів чому не перейшов у клуб АПЛ 329
17:27 Бокс Ломаченко припинив співпрацю з тренером 1416
17:10 Навколо спорту Уболівальник дня: 7 келихів пива та хот-дог. ВІДЕО 280
16:59 Футбол Президент Наполі: Саррі цікавлять лише гроші 399
16:45 Футбол Арбітри, які судили Ворсклу і Динамо в Лізі Європи арештовані за договірні матчі 2152
16:20 Футбол Збірна України прогулялася по Генуї. ФОТО 591
15:47 Футбол На матч Італія-Україна запросили безпритульних 301
15:33 Футбол Шахтар назвав найкращого гравця команди у вересні. ВІДЕО 505
15:15 Навколо спорту Батько горе-футболіста збірної Росії відповів Краснодару. 18+ 1190
15:08 Футбол Корупційний скандал у Бельгії: заарештовані тренер Брюгге, агенти й судді 395
14:53 Футбол Террі може очолити свій колишній клуб 318

Тищенко приніс Україні другу золоту медаль на Олімпіаді

Сьогодні 18:56 371 0
Тищенко приніс Україні другу золоту медаль на Олімпіаді

Український веслувальник, Іван Тищенко приніс збірній Україні другу золоту медаль на юнацькій Олімпіаді.

Про це повідомляє НОК України.

Іван Тищенко став Олімпійським чемпіоном з академічного веслування.

Читайте такожФутбол 1 онлайн - пряма трансляція.

В аргентинському Буенос-Айресі у фінальному заїзді серед чоловічих одиночок Іван не залишив жодних шансів суперникам з Австралії, Білорусі та Перу й фінішував першим. 

Наразі в скарбничці української збірної 3 нагороди: дві золоті та одна бронзова медаль. 

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, який підтримував спортсмена трибунах, привітав нашого "академіста" та його наставника Михайла Гуленка з блискучим досягненням, побажавши нових здобутків на шляху до успішної кар'єри у дорослому спорті.

Першу золоту медаль здобула шпажистка Катерина Чорній.

Бронзову медаль виборов український дзюдоїст Олег Вередиба.

Джерело - НОК України.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()