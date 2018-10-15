Українка здобула 5-те золото Олімпіади

Українська легкоатлетка Валерія Іваненко перемогла у метанні молота на юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Іваненко показала у кращій спробі 72,08 м і за сумою двох днів посіла перше місце. Причому, Валерія виграла обидва етапи змагань.

Таким чином, в активі збірної України на юнацькій Олімпіаді вже 15 нагород: п’ять золотих, п’ять срібних та п’ять бронзових медалей.

Нагадаємо дворазовою чемпіонкою юнацької Олімпіади-2018 стала українська фехтувальниця Катерина Чорній, а черкащанин Іван Тищенко став чемпіоном ЮОІ в індивідуальному турнірі з академічного веслування.

Джерело - ukrinform.