Українка Чудик здобула срібло Олімпіади у боротьбі. ФОТО

Українка Оксана Чудик здобула срібну нагороду у боротьбі на юнацьких Олімпійських іграх у Аргентині.

Про це повідомляє офіційна сторінка Національного олімпійського комітету України.

"17-річна борчиня зі Львова Оксана Чудик виборює срібну нагороду у ваговій категорії до 65 кг на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх. Сильнішою за українку виявилася лише Чжоу Сіньжу з Китаю", — йдеться у повідомленні.