Українка здобула срібло юнацької Олімпіади у стрибках у воду з трампліна. ФОТО

Українська спортсменка Софія Лискун здобула срібну нагороду у стрибках у воду з десятиметрової вишки.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

"16-річна спортсменка з Луганщини показала результат 406,10, поступившись представниці Китаю Лінь Шань (466,50). Втім, українка випередила у напруженій боротьбі за друге місце на 0,55 балла Габріелу Агундес з Мексики і на 20,7 Кімберлі Цянь Пін Бон з Малайзії", — йдеться у повідомленні.