Українська бадмінтоністка здобула срібло юнацької Олімпіади

Бадмінтоністка Анастасія Прозорова завоювала срібло в змішаній командній першості.

В останній день змагань в бадмінтоні українка у складі команди Омега стала срібною призеркою.

Разом з нею у команді виступали норвежець Маркус Барт, новозеландець Оскар Го, представник Фіджі Кім Чан Хо, таєць Кунлавутом Вітідсарном, спортсменкою з Тайваню Хуан Іньсуан, француженкою Леоніс Уе і в'єтнамкою Ву Ті Ан Ту.

У фіналі Омега поступилася команді Альфа, але завоювала срібло.

Медаль Прозорової стала першою для українських бадмінтоністів на юнацьких Олімпійських іграх.

Нагадаємо, раніше дебютну медаль у жіночій спортивній гімнастиці здобула Анастасія Бачинська.

А Денис Кесіль став володарем єдиної срібної медалі Олімпіади у плаванні.

Джерело - Чемпіон.