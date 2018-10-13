Історична медаль: Бачинська здобула бронзу в спортивній гімнастиці на юнацькій Олімпіаді

Цієї ночі українська скарбничка на юнацьких Олімпійських іграх поповнилася ще одною бронзою. Її здобула тернополянка Анастасія Бачинська у спортивній гімнастиці.

Про це повідомляє офіційна сторінка Національного олімпійського комітету України у Facebook.

"15-річна тернополянка підтвердила високе реноме української школи спортивної гімнастики і посіла третє місце у фіналі багатоборства на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх у столиці Аргентини. Результат нашої спортсменки 52,322, попереду лише Джорджия Вілла з Італії (54,066) та Амелі Морган з Великої Британії (53,432)", — йдеться у повідомленні.

Це перша в історії юнацьких олімпійських ігор медаль українців у спортивній гімнастиці серед жінок.

Нагадаємо, раніше на п'єдестал здійнявся плавець Денис Кесіль.

А у змаганнях змішаних пар зі стрільби медаль здобув Дмитро Гонта

Джерело - Чемпіон.