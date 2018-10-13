Український плавець завоював срібло юнацької Олімпіади. ФОТО

Плавець Денис Кесіль здобув чергову медаль на юнацькій Олімпіаді.

Про це повідомляє офіційна сторінка у Facebok Національного олімпійського комітету України.

"Український плавець Денис Кесіль здобуває срібну нагороду ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі. Дистанцію 200 м батерфляєм представник Кривого Рогу, якому, до речі, за тиждень виповниться 18, подолав за 1.55,89, поступившись лише угорцю Крістофу Мілаку (1.54,89)", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, раніше медаль здобув український стрілець у змаганнях змішаних пар.

А молодіжна збірна України з футболу у відборі до Євро-2019 перемогла Шотландію.

Джерело - Чемпіон.