Український стрілець здобув бронзу на юнацькій Олімпіаді. ФОТО

Стрілець Дмитро Гонта поповнив скарбничку збірної України на юнацькій олімпіаді бронзовою нагородою.

Про це повідомляє офіційна сторінка Національного олімпійського комітету у Facebook.

"16-річний рівнянин Дмитро Гонта завоював бронзову нагороду у кульовій стрільбі з пістолета на 10 м! Українець показав клас у змішаних командних змаганнях разом з представницею Мексики — Вікторією Міранда. Українсько-мексиканська пара була влучнішою за іраксько-бельгійську команду у складі Вахеб Аббас Фатіми Аль-Каабі та Жерома Сона (10:4)", — йдеться у повідомленні.