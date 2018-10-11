Мак-Грегор просив пощади у Хабіба

Під час поєдинку Мак-Грегор - Нурмагомедов ірландець просив про пощади у росіянина.

Про це розповів сам Хабіб.

"Я ні про що не шкодую. Все, що було зроблено, зробив би ще раз. Може, тільки довше продовжував би бій. Можна було не душити його, а продовжувати бити. Але і так нормально вийшло. Він пощади попросив",- сказав Нурмагомедов.