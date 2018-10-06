Метальник молота понесе прапор України на юнацьких Олімпійських іграх

17-річного метальника молота Михайла Кохана обрали прапороносцем збірної України на відкритті юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі.

Про це повідомляє Xsport.

"Чесно скажу, для мене — це дуже несподівано. Це дійсно велика честь. Я безмежно радий і емоції переповнюють, адже саме мені довірили цю велику місію пронести прапор нашої сильної, великої країни", — сказав Кохан.

Відзначимо, збірна України вже освоїлася в Аргентині, провела перші тренування і вивісила державні прапори в олімпійському селі.

Нагадаємо, відкриття юнацьких Олімпійських ігор відбудеться в ніч з 6 на 7 жовтня.

Послом української Команди призначили Ольгу Левченко.

Вона закликала підтримати українських атлетів.

Джерело - Xsport.