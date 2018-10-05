Левченко закликала підтримати Україну на юнацьких Олімпійських іграх

Українська легкоатлетка, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор 2014 Юлія Левченко закликала українців підтримати своїх співвітчизників на змаганнях у Буенос-Айросі.

Її слова наводить телеканал Xsport.

"Настрій у мене змагальний, як і у наших спортсменів. Разом з командою України я буду проживати всі моменти! Дуже хочеться розраховувати на потужну підтримку, особливо з України — це дуже важливо. Щодо своїх прогнозів для нашої збірної скажу так: Не треба нічого прогнозувати, треба вірити, підтримувати і вболівати як справжні фанати. Саме тоді буде результат", — сказала Левченко.