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Левченко: відчуваю себе все такою ж 16-річною дівчинкою

Сьогодні 17:16 109 0
Левченко: відчуваю себе все такою ж 16-річною дівчинкою

Вже цими вихідними в Буенос-Айресі стартують юнацькі Олімпійські ігри, на яких нашу країну представлятимуть 55 спортсменів у 22-х видах спорту. Як посол з командою України вирушила легкоатлетка Юлія Левченко, яка завоювала в Нанкіні 2014 золото в стрибках у висоту. Цього року спортсменка полетіла з командою вже в новому статусі посла юнацьких ігор.

Слова Юлії наводить телеканал Xsport.

"Знаєте, попри те, що мені вже 20 років, я відчуваю себе все такою ж 16-річною дівчинкою, як і чотири роки тому в Нанкіні. Мені незвично, коли до мене підходять, щось запитують.

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Водночас, мені це подобається. Як і раніше дивуюся, коли юні спортсмени мене впізнають, просять сфотографуватися. Вважаю, що Юнацькі Олімпійські ігри — це дуже здорово. Молоді спортсмени тут знайомляться, надихаються, діляться досвідом і дізнаються багато нового про світ спорту", — сказала українська атлетка.

Нагадаємо, Левченко прийняла виклик від Харлан.

Раніше Левченко провалилася у фіналі Чемпіонату Європи.

Джерело - Xsport.

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