Мак-Грегор легший за Нурмагомедов. ВІДЕО

Під час ранкового зважування ірландець Конор Мак-Грегор і росіянин Хабіб Нурмагомедов вклалися в рамки легкого дивізіону.

Ліміт у ваговій категорії — до 155 фунтів (70,3 кг).

Так терези під Нурмагомедовим показали 155 фунтів (70,3 кг), а от Мак-Грегор важив 154,5 фунта (70,08 кг).

Відзначимо, офіційна церемонія зважування перед турніром UFC 229 відбудеться в ніч на суботу, початок о 03:00 за Києвом.

Бій Мак-Грегор — Нурмагомедов відбудеться вранці 7 жовтня в Лас-Вегасі. Початок о 07:00 за Києвом.

Нагадаємо, Ярмоленко вболіватиме за Мак-Грегора, хоча й не вірить у його перемогу.

Натомість Ібрагімович пророкує перемогу росіянину.

Джерело - MMA News and Happenings.