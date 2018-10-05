Ярмоленко: вболіватиму за Мак-Грегора, але поставлю на Хабіба

Півзахисник англійського Вест Гема і збірної України Андрій Ярмоленко в ефірі Football Hub поділився своїми очікуваннями від майбутнього бою Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора.

"Коли був молодим я бився, бився дуже часто. Траплялися, як перемоги, так і поразки. Це нормально для пацана, для чоловіка - я вважаю. Вболівати у майбутньому поєдинку я буду за Конора. Але якби мене запитали, на кого я б поставив гроші — це був би Хабіб. Мені здається, що він переможе. Він сильний в партері, а це не найсильніша сторона Конора", — сказав Ярмоленко.