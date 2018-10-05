Ібрагімович робить ставку на Нурмагомедова

Шведський футболіст Златан Ібрагімович зробив прогноз на майбутній двобій UFC між Конором Мак-Грегором і Хабібом Нурмагомедовим.

Його слова наводить Євроспорт.

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"Думаю, Хабіб переможе. Якщо він тебе схопить, то вже не відпустить. Хабіб змушує суперників страждати. Вони вимушені здаватися. Зазвичай це виглядає дуже погано.

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Хабіб урівноваженіший боєць, але небезпечніший. Я пам'ятаю іншого росіянина — Федора Ємельяненка. Він виступав у схожому стилі: теж був зосередженим, холоднокровним. Але коли він виходив на ринг - все змінювалося", — сказав Ібрагімович.

Нагадаємо, бійці провели відкрите тренування.

А на бій запросили Путіна та Трампа.

Джерело - Євроспорт.