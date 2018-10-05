Шахтар покинув ТОП-10 рейтингу УЄФА

В оновленому клубному рейтингу УЄФА донецький Шахтар вибув з топ-10.

Донеччани пропустили вперед свого конкурента по групі у Лізі Чемпіонів — португальський Порту. Суперник гірників набрав два очки, а донецький клуб — лише одне.

Наступають на п'яти команді Фонсеки Боруссія, Рома і Наполі. Вони на два бали скоротили відставання від донеччан.

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Київське Динамо все ще посідає 23-ю сходинку. Динамівці поділяють цю сходинку з Бенфікою.

Натомість Зоря, Маріуполь, Ворскла, Олександрія та Олімпік зберегли свої позиції (108, 140, 141, 142, 143). Досі в рейтингу присутні і Дінпро та Металіст (55 та 144 позиції відповідно).

Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу в матчі з Ліоном.

А Динамо не втримало перемогу над Яблонцем.

Джерело - Чемпіон.