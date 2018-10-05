Українська збірна з водного поло заявилася на комерційний турнір

Чоловіча збірна України з водного поло здивувала несподіваною новиною — синьо-жовті подали заявку на розіграш Світової ліги 2018/2019.

Про це повідомляє Xsport.

Світова ліга водного поло — це комерційне змагання національних збірних команд під егідою Міжнародної Федерації плавання. Серед чоловічих команд проводиться з 2002 року з метою збільшення популярності водного поло у світі. Переможець отримує приз — 100 тисяч доларів.

Цього року, команда була близькою до того, щоб подолати кваліфікацію на чемпіонат Європи. Але наші співвітчизники програли у вирішальному матчі плей-офф збірній Туреччини з рахунком 7-10.

Нагадаємо, Левченко поїхала у ролі посла на Юнацькі Олімпійські ігри.

А ФФУ відреагувала на пропозицію зіграти матч Україна — Росія.

Джерело - Xsport.