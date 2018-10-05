Федерація футболу України відповіла на ідею проведення матчу Україна - Росія. ВІДЕО

У Федерації футболу України дали відповідь щодо проведення товариського матчу між Україною та Росією.

На сторінці ФФУ у Facebook прес-служба вирішила із гумором відповісти авторам ідеї.

"Товариський матч Україна – Росія найближчим часом? Справді? Так, але за нинішніх обставин тільки після матчу збірна України – збірна планети Марс! Анонс поєдинку Україна – країна-агресор з "ініціативи організації Sport for all" поширили чимало українських та ще більше російських ЗМІ. Це справді було смішно!

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Хочете посміятися ще? Знайдіть в мережі інформацію про керівника Sport for all Яніса Кузінса. Зокрема, його висловлювання на тему Руського міра… Далі без коментарів…", — відреагували у федерації та наостанок прикріпили відео з матчем Україна - Росія.

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Нагадаємо, органзація Sport for all запропонувала провести матч Україна — Росія.

Джерело - ФФУ.