Легендарна норвезька лижниця при надії

Восьмикратна олімпійська чемпіонка з лижних гонок норвежка Маріт Бйорген чекає на другу дитину.

Спортсменка вже виховує сина, який народився 2015 року.

"Це неймовірно! Ми з Фредом дуже сильно хотіли ще одну дитину, тому зараз дуже раді", - розповіла Бйорген виданню NRK.