Легендарна норвезька лижниця при надії

Восьмикратна олімпійська чемпіонка з лижних гонок норвежка Маріт Бйорген чекає на другу дитину.
Спортсменка вже виховує сина, який народився 2015 року.
"Це неймовірно! Ми з Фредом дуже сильно хотіли ще одну дитину, тому зараз дуже раді", - розповіла Бйорген виданню NRK.
Бйорген зустрічається з дворазовим олімпійським чемпіоном з лижного двоборства Фредом Бйорре Лундбергом.
Нагадаємо, українську паралімпійку дискваліфікували за допінг.
Також українська біатлоністка розповіла як пережила період дискваліфікації.
Джерело - NRK.