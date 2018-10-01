Україна зіграла внічию з Китаєм на Всесвітній шаховій Олімпіаді

Чоловіча збірна України у 7 турі Всесвітньої шахової Олімпіади звела внічию матч з Китаєм.
На всіх дошках була зафіксована нічия. Українці набрали 11 очок та відстали від лідерів - Азербайджану, США та Польщі на 2 пункти.
Всесвітня шахова Олімпіада
Чоловіки
Батумі, Грузія
7 тур
Україна - Китай - 2:2
Василь Іванчук - Юй Яньї - 0,5:0,5
Павло Ельянов - Вей І 0,5:0,5
Руслан Пономарьов - Бу Сянчжі 0,5:0,5
Антон Коробов - Чі Чао - - 0,5:0,5
Нагадаємо, жіноча збірна України у 7-му турі Всесвітньої шахової Олімпіади перемогла Іран.
Раніше, українці стартували на Всесвітній шаховій Олімпіаді з перемог у чоловічому та жіночому турнірах.
Джерело - Чемпіон.