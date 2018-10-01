Україна зіграла внічию з Китаєм на Всесвітній шаховій Олімпіаді

Чоловіча збірна України у 7 турі Всесвітньої шахової Олімпіади звела внічию матч з Китаєм.

На всіх дошках була зафіксована нічия. Українці набрали 11 очок та відстали від лідерів - Азербайджану, США та Польщі на 2 пункти.

Всесвітня шахова Олімпіада

Чоловіки

Батумі, Грузія

7 тур

Україна - Китай - 2:2

Василь Іванчук - Юй Яньї - 0,5:0,5

Павло Ельянов - Вей І 0,5:0,5

Руслан Пономарьов - Бу Сянчжі 0,5:0,5

Антон Коробов - Чі Чао - - 0,5:0,5

Нагадаємо, жіноча збірна України у 7-му турі Всесвітньої шахової Олімпіади перемогла Іран.

Раніше, українці стартували на Всесвітній шаховій Олімпіаді з перемог у чоловічому та жіночому турнірах.

Джерело - Чемпіон.