Україна перемогла Іран на Всесвітній шаховій Олімпіаді

Жіноча збірна України у 7 турі Всесвітньої шахової Олімпіади перемогла команду Ірану - 2,5:1,5.
Єдину перемогу українкам за другою дошкою принесла Марія Музичку. Збірна України набрала 12 очок. Стальки ж мають Китай та Румунія. Лідирує з 13 балами Вірменія.
Всесвітня шахова Олімпіада
Жінки
Батумі, Грузія
1 жовтня
7 тур
Україна - Іран - 2,5: 1,5
Анна Музичук - Сарасадат Хадемалшар 0,5:0,5
Марія Музичук - Мітра Хеязіпур 1:0
Наталя Жукова - Мобін Алінасаб 0,5:0,5
Юлія Осьмак - Мотахарі Асад - 0,5: 0,5
Нагадаємо, жіноча та чоловіча збірна України стартували на Всесвітній шаховій Олімпіаді з перемог.
Раніше, українських шахістів назвали одними з фаворитів Всесвітньої шахової Олімпіади.
Джерело - Чемпіон.