Україна перемогла Іран на Всесвітній шаховій Олімпіаді

Жіноча збірна України у 7 турі Всесвітньої шахової Олімпіади перемогла команду Ірану - 2,5:1,5.

Єдину перемогу українкам за другою дошкою принесла Марія Музичку. Збірна України набрала 12 очок. Стальки ж мають Китай та Румунія. Лідирує з 13 балами Вірменія.

Всесвітня шахова Олімпіада

Жінки

Батумі, Грузія

1 жовтня

7 тур

Україна - Іран - 2,5: 1,5

Анна Музичук - Сарасадат Хадемалшар 0,5:0,5

Марія Музичук - Мітра Хеязіпур 1:0

Наталя Жукова - Мобін Алінасаб 0,5:0,5

Юлія Осьмак - Мотахарі Асад - 0,5: 0,5

Нагадаємо, жіноча та чоловіча збірна України стартували на Всесвітній шаховій Олімпіаді з перемог.

Раніше, українських шахістів назвали одними з фаворитів Всесвітньої шахової Олімпіади.

Джерело - Чемпіон.