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Україна перемогла Іран на Всесвітній шаховій Олімпіаді

Сьогодні 19:28 678 0
Україна перемогла Іран на Всесвітній шаховій Олімпіаді

Жіноча збірна України у 7 турі Всесвітньої шахової Олімпіади перемогла команду Ірану - 2,5:1,5.

Єдину перемогу українкам за другою дошкою принесла Марія Музичку. Збірна України набрала 12 очок. Стальки ж мають Китай та Румунія. Лідирує з 13 балами Вірменія. 

Всесвітня шахова Олімпіада

Жінки

Батумі, Грузія

1 жовтня

7 тур

Україна - Іран - 2,5: 1,5

Анна Музичук - Сарасадат Хадемалшар 0,5:0,5

Марія Музичук - Мітра Хеязіпур 1:0

Наталя Жукова - Мобін Алінасаб 0,5:0,5

Юлія Осьмак - Мотахарі Асад - 0,5: 0,5

Нагадаємо, жіноча та чоловіча збірна України стартували на Всесвітній шаховій Олімпіаді з перемог

Раніше, українських шахістів назвали одними з фаворитів Всесвітньої шахової Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

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