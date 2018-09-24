Збірні України стартували з перемог на Всесвітній шаховій Олімпіаді

З перемог розпочали збірні команди України 43 Всесвітню шахову олімпіаду, яка стартувала сьогодні у Батумі.

Про це повідомила на офіційному сайті федерація шахів України.

Жіноча збірна (М.Музичук, А.Ушеніна, Н.Жукова, Ю.Осьмак) здобула суху перемогу - 4:0 над командою Монако.

Чоловіки в поєдинку з командою Замбії перемогли в трьох партіях (Ю.Криворучко, Р.Пономарьов, А.Коробов), а Василь Іванчук чорними зіграв у нічию.

Таким чином загальний рахунок 3,5:0,5 на користь українців.

Нагадаємо, У Батумі розпочалася Всесвітня шахова Олімпіада.

Джерело - ФШУ.