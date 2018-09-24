Стартувала Всесвітня шахова Олімпіада. Україна серед фаворитів

Сьогодні, 24 вересня, в грузинському Батумі стартує 43-я Всесвітня шахова Олімпіада-2018. У ній візьмуть участь 189 чоловічих команд і 151 – жіноча. Гратимуть в головному змаганні планетарного рівня й українські збірні, які традиційно будуть серед головних претендентів на нагороди.

Загалом склад олімпійської збірної команди України на 43-й Всесвітній шаховій Олімпіада в Батумі-2018 буде наступним (по дошкам):

чоловіки – Василь Іванчук, Павло Ельянов, Юрій Криворучко, Руслан Пономарьов, Антон Коробов;

жінки – Анна Музичук, Марія Музичук, Анна Ушеніна, Наталя Жукова, Юлія Осьмак.

Сьогодні на турнірі – перший тур. Обидві збірні України вступають в боротьбу. Чоловіки зустрінуться із Замбією, а жінки – з Монако.

Нагадаємо, що Музичук втратила світову шахову корону в матчі з китаянкою Хоу Іфань.

Також повідомлялося, що на ЧЄ збірна Росії звинуватила українців та азербайджанців у договірній нічиїй.

Джерело - ФШУ.