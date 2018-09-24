Два українці претендують на звання "Зірка, яка сходить" в Європі

Українські легкоатлети Михайло Кохан і Ярослава Магучіх претендують на звання ЕА "Зірка, яка сходить".

Про це повідомляє Федерація Легкої Атлетики.

Михайло Кохан виграв юнацький чемпіонат Європи і встановив світовий рекорд U18 з метання молота вагою 5 кг (87,82 м). А вже наступного тижня став срібним призером з метання молота на юніорському чемпіонаті світу.

Здавалось би, з такими результатами ніщо не може завадити Кохану стати найкращим в Європі за підсумками року, але конкуренти цьогоріч надзвичайно сильні.

Серед них, зокрема, чемпіони Європи серед дорослих атлетів норвежець Якоб Інгебрітсен і грек Мілтіадіс Тентоглу, призер чемпіонату Європи білорус Максім Нєдасєков і, звісно, чемпіон Європи і рекордсмен світу серед юніорів зі стрибків з жердиною (6,05 м) швед Арманд Дуплантіс.

Тому Кохану задля виходу до трійки фіналістів, а згодом і перемоги надзвичайно потрібні голоси.

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Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи U18 зі стрибків у висоту. При цьому встановила рекорд змагань і показала найкращий результат сезону у світі у віковій категорії, не лише U18, а і U20 (1,94 м).

Проте і у Ярослави суперниці неабиякі. Чого лише варта чемпіонка Європи з бігу на 100 метрів з бар’єрами білоруска Ельвіра Герман.

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Голосування триває до 12:00 (СЕТ), 5 жовтня. Імена переможців оголосять під час щорічної церемонії нагородження ЕА Golden Tracks 26 жовтня у Лозанні.

Джерело - Федерація Легкої Атлетики.