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Українець Зантарая виграв бронзу на чемпіонаті світу

Вчора 22:53 1032 0
Українець Зантарая виграв бронзу на чемпіонаті світу

Український спортсмен Георгій Зантарая виграв бронзову медаль на чемпіонаті світу з дзюдо в Баку.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету.

"Український дзюдоїст Георгій Зантарая перемагає у бронзовій сутичці лідера світового рейтинга Таля Флікера з Ізраїля і здобуває шосту в кар’єрі нагороду чемпіонату світу - через дев’ять років після того, як він вперше зійшов на світовий п’єдестал і здобув золото у Роттердамі-2009", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17-річна українка стала чемпіонкою світу.

У фіналі категорії до 48 кг українка здолала японку Фуну Тонако.

Джерело - НОК.

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