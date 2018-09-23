Мій профіль

Джошуа відправив Повєткіна у важкий нокаут та захистив титул WBA. ФОТО

Сьогодні 00:56 8658 7
Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі
Сьогодні 17:21 794
Усик буде битися з Джошуа
Сьогодні 15:11 1490
Ярмоленко знову потрапив до основи Вест Гему. ФОТО
Сьогодні 14:52 622
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 14:50 370
Цуренко програла росіянці в першому колі турніру в Китаї
Сьогодні 14:24 504
Українка пробилася до фіналу Чемпіонату Європи
Сьогодні 13:34 546
Як Джошуа здолав Повєткіна. ВІДЕО
Сьогодні 11:18 2109
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 09:30 467
Українська команда пройшла у фінал ЧС
Сьогодні 08:30 1126
Блоги
Фото дня: Усик зустрівся поглядом з Джошуа
Фото дня: Усик зустрівся поглядом з Джошуа Phillip Hess
Сьогодні 19:04 1452 1
Диво-гол у Чемпіоншипі, який вразив усіх. ВІДЕО
Диво-гол у Чемпіоншипі, який вразив усіх. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 07:30 2453
Як у гравця Серії А вселився Мессі. ВІДЕО
Як у гравця Серії А вселився Мессі. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 20:03 1246
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 13:07 2601
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО Phillip Hess
Вчора 08:30 2401
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:43 Футбол Барселона у меншості не впоралася з Жироною у Ла Лізі 173
23:26 Футбол Роналду знову забив за Ювентус у Серії A 465
22:55 Гімнастика Як на Кубку світу лунав гімн України на честь Пахнюка та Верняєва. ВІДЕО 169
22:36 Футбол Як Ворскла шокувала Зорю на фініші матчу УПЛ. ВІДЕО 241
22:18 Футбол Юда та наркоман: фани затаврували екс-динамівця, який перейшов у Спартак. ВІДЕО 373
21:56 Гімнастика Верняєв та Пахнюк здобули три медалі Кубка світу. ВІДЕО 199
21:34 Футбол Ворскла вирвала у Зорі перемогу в битві за 4 місце УПЛ 341
21:18 Бокс Усика нагородили діамантовим поясом WBO. ВІДЕО 470
20:52 Футбол Шахтар розгромив Чорноморець в УПЛ. ВІДЕО 298
20:36 Футбол Хацкевич: Давно хотів спробувати Вербича на позиції форварда 673 1
20:15 Футбол Як Динамо знущалося над Десною в УПЛ. ВІДЕО 400
19:57 Футбол Арсенал не мав проблем з Евертоном у матчі АПЛ 266
19:38 Футбол Барселона гратиме у формі в хорватському стилі. ФОТО 656
19:07 Футбол Шахтар розбив Чорноморець в УПЛ 388
19:04 Бокс Фото дня: Усик зустрівся поглядом з Джошуа 1452 1
18:54 Футбол Динамо розтрощило Десну та перервало безвиграшну серію 530
18:32 Футбол Як Вест Гем із Ярмоленком зіграв внічию з Челсі. ВІДЕО 466
18:15 Футбол Ярмоленка визнали одним з найгірших гравців матчу з Челсі. ФОТО 1088
17:56 Футбол Суперник Динамо Ренн дав бій ПСЖ у чемпіонаті Франції 327
17:21 Футбол Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі 794
17:09 Бокс Ломаченко привітав Джошуа з перемогою над Повєткіним. ВІДЕО 651
16:52 Футбол Президент Реалу жорстко розкритикував Ла Лігу 349
16:33 Футбол Гравці Арсеналу вмовляли Раванеллі не йти у відставку 397
15:47 Футбол Олександрія підпише екс-хавбека Шахтаря 532
15:31 Футбол Зозуля допоміг своїй команді виграти черговий матч Сегунди 657

Верняєв та Пахнюк здобули три медалі Кубка світу. ВІДЕО

Сьогодні 21:56 199 0
Верняєв та Пахнюк здобули три медалі Кубка світу. ВІДЕО

На етапі Кубка світу в Угорщині Олег Пахнюк завоював золото, а Олег Верняєв виграв дві бронзи.

Пахнюк виграв змагання на брусах, за виступ на яких отримав 14,950 бала. Верняєв у цій дисципліні став третім з результатом 14,850. 

Вреняєв також відзначився у опорному стрибку, де з показником 14,625 також отримав бронзову нагороду. 

Раніше, на етапі Кубка світу в Угорщині Верняєв виграв золото на коні та срібло у вільних вправах

Нагадаємо, для Верняєва це були перші змагання за збірну України після складної операції

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()