Верняєв та Пахнюк здобули три медалі Кубка світу. ВІДЕО

На етапі Кубка світу в Угорщині Олег Пахнюк завоював золото, а Олег Верняєв виграв дві бронзи.

Пахнюк виграв змагання на брусах, за виступ на яких отримав 14,950 бала. Верняєв у цій дисципліні став третім з результатом 14,850.

Вреняєв також відзначився у опорному стрибку, де з показником 14,625 також отримав бронзову нагороду.

Раніше, на етапі Кубка світу в Угорщині Верняєв виграв золото на коні та срібло у вільних вправах.

Нагадаємо, для Верняєва це були перші змагання за збірну України після складної операції.

Джерело - Чемпіон.