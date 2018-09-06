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Верняєв вперше виступить після операції. ФОТО

Сьогодні 09:31 381 0
Верняєв вперше виступить після операції. ФОТО

Український гімнаст Олег Верняєв вперше після операції виступить на змаганнях.

У суботу, 8 вересня, відбудеться матч німецької Бундесліги, де Верняєв виступає за клуб Саар. 

У своєму Instagram гімнаст ще раз підкреслив, що вже давно не виступав на змаганнях.

"Уже цієї суботи! Як же я скучив за цим", — написав Верняєв.

 
 
 
 
 
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Уже в эту субботу! Как же я соскучился за этим 😈 #gymnastics #gym #ukraine #germany #bundesliga #verniaiev #saar #tgsaar

Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Нагадаємо, раніше Верняєв переніс дві операції.

Також Верняєв влаштував крижаний челендж.

Джерело - Чемпіон.

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