Верняєв вперше виступить після операції. ФОТО

Український гімнаст Олег Верняєв вперше після операції виступить на змаганнях.

У суботу, 8 вересня, відбудеться матч німецької Бундесліги, де Верняєв виступає за клуб Саар.

У своєму Instagram гімнаст ще раз підкреслив, що вже давно не виступав на змаганнях.

"Уже цієї суботи! Як же я скучив за цим", — написав Верняєв.

Нагадаємо, раніше Верняєв переніс дві операції.

Також Верняєв влаштував крижаний челендж.

Джерело - Чемпіон.