Верняєв вперше виступить після операції. ФОТО

Український гімнаст Олег Верняєв вперше після операції виступить на змаганнях.
У суботу, 8 вересня, відбудеться матч німецької Бундесліги, де Верняєв виступає за клуб Саар.
У своєму Instagram гімнаст ще раз підкреслив, що вже давно не виступав на змаганнях.
"Уже цієї суботи! Як же я скучив за цим", — написав Верняєв.
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Уже в эту субботу! Как же я соскучился за этим 😈 #gymnastics #gym #ukraine #germany #bundesliga #verniaiev #saar #tgsaar
Нагадаємо, раніше Верняєв переніс дві операції.
Також Верняєв влаштував крижаний челендж.
Джерело - Чемпіон.