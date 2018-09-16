Збірна України здобула бронзу чемпіонату світу

Українська чоловіча четвірка парна виграла нагороду чемпіонату світу з академічного веслування.

Про це повідомляє iSport.ua.

У фінальному заїзді Дмитро Міхай, Сергій Грін, Олександр Надтока та Іван Довгодько фінішували третіми з результатом 5 хв 37,28 сек.

Українці, які є світовими рекордсменами у цій дисципліні, лідирували після стартових 500 м дистанції, потім опустилися на останнє місце на 1000 м, але вдалий фініш дозволив їм у підсумку стати третіми.

Золото завоював квартет з Італії, срібло - команда Австралії.

Нагадаємо, українську олімпійську чемпіонку Інну Осипенко-Радомську дискваліфікували на чотири роки за вживання допінгу.

Раніше збірна України здобула золото чемпіонату Європи з веслування на байдарках та каное.

Джерело - iSport.ua.