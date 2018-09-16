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Збірна України здобула бронзу чемпіонату світу

Сьогодні 11:53 145 0
Збірна України здобула бронзу чемпіонату світу

Українська чоловіча четвірка парна виграла нагороду чемпіонату світу з академічного веслування. 

Про це повідомляє iSport.ua. 

У фінальному заїзді Дмитро Міхай, Сергій Грін, Олександр Надтока та Іван Довгодько фінішували третіми з результатом 5 хв 37,28 сек.

Українці, які є світовими рекордсменами у цій дисципліні, лідирували після стартових 500 м дистанції, потім опустилися на останнє місце на 1000 м, але вдалий фініш дозволив їм у підсумку стати третіми.

Золото завоював квартет з Італії, срібло -  команда Австралії. 

Нагадаємо, українську олімпійську чемпіонку Інну Осипенко-Радомську дискваліфікували на чотири роки за вживання допінгу

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Джерело - iSport.ua.

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