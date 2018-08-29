Українська Олімпійська чемпіонка дискваліфікована на 4 роки

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 у веслуванні на байдарці Інна Осипенко-Радомська дискваліфікована на чотири роки за відмову пройти допінг-тестування.

Про це повідомляє sport.ua.

Українська спортсменка, з 2014 року виступає за Азербайджан, відмовилася здати поза змаганнями допінг-тест в травні цього року.

"Чотирирічне відсторонення є чітким повідомленням спортсменам про те, що вони повинні грати за правилами. Якщо атлет вважає, що відмовляючись здати тест, він уникне покарання, то потрібно подумати ще. Ми маємо намір викоренити допінг з нашого виду спорту" - цитує генерального секретаря Міжнародної федерації каное Inside the Games.

Осипенко-Радомська, крім золота Пекіна-2008, завоювала ще чотири олімпійські нагороди: бронзу Афін-2004 і два срібла Лондона-2012 в складі збірної України, а також бронзу Ріо 2016 в складі азербайджанської команди.

Нагадаємо, українець "буцнув" арбітра і отримав тривалу дискваліфікацію.

Також, шестиразовий олімпійський чемпіон дискваліфікований на 14 місяців.

Джерело - sport.ua.