Беленюк проводить аукціон для розвитку боротьби. ФОТО

Український борець Жан Беленюк проводить аукціон у своєму instagram, щоб допомогти греко-римській боротьбі.

Жан продає картину, намальовану маслом, під назвою "боротьба стихій, на якій зображено два борця.

Стартова ціна картини розпочинається з 2-ох тисяч гривень, але мер Одеси вже готовий віддати 7000.

Кожен може допомогти греко-римській боротьбі, купивши картину за максимально можливі гроші.

Нагадаємо, Беленюк зробів вибір між Динамо та Шахтарем.

Також, ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні.

Раніше, Майвезер і Пакьяо оголосили про матч-реванш.

Джерело - champion.com.ua.