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Беленюк проводить аукціон для розвитку боротьби. ФОТО

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Беленюк проводить аукціон для розвитку боротьби. ФОТО
Жан Беленюк

Український борець Жан Беленюк проводить аукціон у своєму instagram, щоб допомогти греко-римській боротьбі.

Жан продає картину, намальовану маслом, під назвою "боротьба стихій, на якій зображено два борця.

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Внимание Аукцион!!! Итак наше совместное творение с @sadurskaterina , под названием "Борьба стихий", полностью готово! Размер картины 80*60см, рисовалась маслом! Стартовая цена 2000грн. Свою цену предлагайте в комментариях под постом. Победит та ставка, которая продержится более суток! Промежуточные результаты буду выставлять в сторис своего Инстаграм;) Огромная просьба принимать участие лишь СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, действительно желающих/имеющих возможность приобрести лот! Уважайте себя и нас! Вырученные деньги, совместно с 5000грн. за "сам себе массаж", будут направлены на развитие греко-римской борьбы! Желаю всем удачи!;)

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Стартова ціна картини розпочинається з 2-ох тисяч гривень, але мер Одеси вже готовий віддати 7000.

Кожен може допомогти греко-римській боротьбі, купивши картину за максимально можливі гроші.

Нагадаємо, Беленюк зробів вибір між Динамо та Шахтарем.

Також, ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні.

Раніше, Майвезер і Пакьяо оголосили про матч-реванш. 

Джерело - champion.com.ua.

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