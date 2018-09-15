Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні

Один з фанатів Спартака опублікував фото нової футболки улюбленої команди.
Логотип московської команди розпочинав напис Слава Україні.
Читайте також: Телеканали Футболі 1/2 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
У московського фаната запитували, реакцію росіян на таку незвичну футболку, на що він відповідав:
"Косі погляди, як зазвичай на вулиці".
Нагадаємо, збірна України сенсаційно перемогла іспанців у відборі на ЧС.
Також, англійські ЗМІ залякують вболівальників перед поїздкою в Полтаву.
Раніше, Лень та Михайлюк поспілкувалися з вболівальниками.
Джерело - champion.com.ua.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua