Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні

Один з фанатів Спартака опублікував фото нової футболки улюбленої команди.

Логотип московської команди розпочинав напис Слава Україні.

У московського фаната запитували, реакцію росіян на таку незвичну футболку, на що він відповідав:

"Косі погляди, як зазвичай на вулиці".

Нагадаємо, збірна України сенсаційно перемогла іспанців у відборі на ЧС.

Також, англійські ЗМІ залякують вболівальників перед поїздкою в Полтаву.

Раніше, Лень та Михайлюк поспілкувалися з вболівальниками.

Джерело - champion.com.ua.

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