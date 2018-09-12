Російських біатлоністів без проблем відпустять в українську команду

Союз біатлоністів Росії не буде перешкоджати переходу трьох російських біатлоністок в українську команду.

Про це президент Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов розповів у коментарі виданню Чемпіонат.

"Нещодавно ми отримали від Федерації біатлону України кілька офіційних листів. Раніше це було на рівні чуток. Спочатку спортсменки поїхали в Білорусь, потім в Україну, мабуть, шукали кращої долі. Тягнути з цим питанням ми довго не будемо. Спортсменкам потрібно виступати, у них своє життя. Розглянемо це питання в спокійному порядку", — заявив Драчов.

Президент СБР зауважив, що зараз іде міграція російських спортсменів в Україну і навпаки.

"Ми розглянемо всі питання, які написані в листі. У нас зараз досить велике й адекватне правління, ніяких великих заперечень з цього питання не виникне", — підсумував Драчов.

Раніше генеральний секретар Федерації біатлону України Роман Бондарук повідомив, що Федерація біатлону України звернулася в Союз біатлоністів Росії з проханням дозволити Анастасії Рассказовій виступати за Україну.

Окрім цього українську команду покине біатлоніст.

Джерело - Чемпионат.