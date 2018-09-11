Мій профіль

Щупальця Януковича в українському футболі. ФОТО

Сьогодні 07:35 4582
Федерація біатлону України звернулася до СБР, щоб натуралізувати росіянку
Сьогодні 22:56 110
Цуренко побореться за звання прорив місяця. ВІДЕО
Сьогодні 22:35 68
Швед присвятив переможний гол дружині та дитині
Сьогодні 21:56 204
Швед знову забив гол-красень. ВІДЕО
Сьогодні 21:11 980
Швед приніс молодіжці перемогу над Андоррою
Сьогодні 20:57 461 1
Гол дня: шість років тому Коноплянка забив чудо-гол у ворота англійців. ВІДЕО
Сьогодні 19:46 2209
Блоги
Гол дня: шість років тому Коноплянка забив чудо-гол у ворота англійців. ВІДЕО
Гол дня: шість років тому Коноплянка забив чудо-гол у ворота англійців. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:46 2209
8 років перемоги: як Кличко Пітера знищував. ВІДЕО
8 років перемоги: як Кличко Пітера знищував. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 19:06 768
Топ-7 найбільш вигідних трансферів літа. ФОТО
Топ-7 найбільш вигідних трансферів літа. ФОТО Максим Буйдин
Сьогодні 18:15 490
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:56 Біатлон Федерація біатлону України звернулася до СБР, щоб натуралізувати росіянку 110
22:35 Теніс Цуренко побореться за звання прорив місяця. ВІДЕО 68
22:12 Футбол Тренер Металіста-1925 відреагував на відсторонення його від роботи 286
21:56 Футбол Швед присвятив переможний гол дружині та дитині 204
21:36 Футбол Фонсека підтримав скасування виїзного гола 276
21:11 Футбол Швед знову забив гол-красень. ВІДЕО 980
20:57 Футбол Швед приніс молодіжці перемогу над Андоррою 461 1
20:37 Теніс Калініна пробилася у наступний раунд турніру в Франції 358
20:14 Футбол Металіст-1925 відсторонив головного тренера команди 549
19:57 Футбол Сухоцкий тренуєтсья з Олександрією 366
19:46 Футбол Гол дня: шість років тому Коноплянка забив чудо-гол у ворота англійців. ВІДЕО 2209
19:31 Футбол Легендарний Роберто Карлос став гравцем клубу з міні-футболу 262
19:16 Баскетбол Форвард збірної Іспанії: збірна України найсильніший суперник на цьому етапі 367
19:06 Бокс 8 років перемоги: як Кличко Пітера знищував. ВІДЕО 768
18:59 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 1201 1
18:54 Футбол Мораес став найкращим гравцем місяця у Шахтарі. ВІДЕО 239
18:31 Футбол Україна U-21 - Андорра U-21: стартові склади команд 747
18:15 Футбол Топ-7 найбільш вигідних трансферів літа. ФОТО 490
18:13 Футбол Гравця Реала засудили на чотири місяці 278
17:54 Автоспорт Калінін виступить на турнірі з мотоперегонів у Португалії 196
17:28 Лижі Абраменко одружився з росіянкою 558
17:10 Футбол Наполі гратиме матчі Ліги Чемпіонів не вдома 331
16:51 Футбол Матч Барселони хочуть провести у США 245
16:28 Бокс Шатернікова: Льюїс приїде до Києва 283
16:07 Біатлон Легенди Українського біатлону візьуть участь у Гонці чемпіонів 404

Федерація біатлону України звернулася до СБР, щоб натуралізувати росіянку

Сьогодні 22:56 110 0
Федерація біатлону України звернулася до СБР, щоб натуралізувати росіянку

Федерація біатлону України звернулася до Союзу біатлоністів Росії (СБР) запит про надання Анастасії Рассказовій дозволу на виступ за нову збірну.

Про це повідомляє ТАСС посилаючись на слова генерального секретаря Федерації біатлону України Романа Бондарука.

"У Бех карантин діє до 15 грудня, Москаленко він взагалі не стосується, для Рассказової діятиме один рік. Тому ми написали лист на адресу СБР з проханням дати дозвіл на її перехід. Інакше їй доведеться чекати ще 12 місяців", - сказав Бондарук.

Виступати за збірну України спортсменки вирішили після того, як зірвався їх перехід у національну команду Білорусі.

"Вони і не збиралися виступати за Україну, але коли не склалося з Білорусією, звернулися до нас. Повертатися до Росії вони вже не могли, оскільки звідусіль звільнилися, забрали свої трудові книжки", — пояснив він.

Нагадаємо, українська команда повідомила, що хоче натуралізувати трьох росіянок.

Тим часом в Україні проведуть аналог Різдвяної гонки.

Джерело - ТАСС.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()