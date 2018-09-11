Федерація біатлону України звернулася до СБР, щоб натуралізувати росіянку

Федерація біатлону України звернулася до Союзу біатлоністів Росії (СБР) запит про надання Анастасії Рассказовій дозволу на виступ за нову збірну.

Про це повідомляє ТАСС посилаючись на слова генерального секретаря Федерації біатлону України Романа Бондарука.

"У Бех карантин діє до 15 грудня, Москаленко він взагалі не стосується, для Рассказової діятиме один рік. Тому ми написали лист на адресу СБР з проханням дати дозвіл на її перехід. Інакше їй доведеться чекати ще 12 місяців", - сказав Бондарук.

Виступати за збірну України спортсменки вирішили після того, як зірвався їх перехід у національну команду Білорусі.

"Вони і не збиралися виступати за Україну, але коли не склалося з Білорусією, звернулися до нас. Повертатися до Росії вони вже не могли, оскільки звідусіль звільнилися, забрали свої трудові книжки", — пояснив він.

Нагадаємо, українська команда повідомила, що хоче натуралізувати трьох росіянок.

Тим часом в Україні проведуть аналог Різдвяної гонки.

Джерело - ТАСС.