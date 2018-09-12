Українська біатлонна збірна залишилася без одного спортсмена, який повернувся в Росію

Федерація біатлону України дозволила Олександру Жирному знову виступати за Росію.

Про це повідомляє видання ТАСС з посиланням на генерального секретаря української федерації Романа Бондарука.

Жирний перейшов в українську команду 2014 року. Та після закінчення минулого сезону 31-річний спортсмен вирішив повернутися на Батьківщину.

"Два тижні тому до нас звернувся Союз біатлоністів Росії з проханням про дозвіл на перехід Олександра Жирного. Ми відразу його дали, він повернувся в Росію. Це вибір спортсмена, тому ми не стали перешкоджати його переходу", — сказав Бондарук.

Останній раз на етапі Кубку світу Жирний виступав у грудні минулого року. Спортсмен не піднімався вище 69-го місця минулого сезону. У Кубку IBU його кращий результат — 12-е місце.

Нагадаємо, Укарїна звернулася до Собзу біатлоністів Росії, щоб натуралізувати росіянку.

А тим часом в Україні проведуть прототип Різдвяної гонки.

Джерело - ТАСС.