Українська біатлонна збірна залишилася без одного спортсмена, який повернувся в Росію

Федерація біатлону України дозволила Олександру Жирному знову виступати за Росію.
Про це повідомляє видання ТАСС з посиланням на генерального секретаря української федерації Романа Бондарука.
Жирний перейшов в українську команду 2014 року. Та після закінчення минулого сезону 31-річний спортсмен вирішив повернутися на Батьківщину.
"Два тижні тому до нас звернувся Союз біатлоністів Росії з проханням про дозвіл на перехід Олександра Жирного. Ми відразу його дали, він повернувся в Росію. Це вибір спортсмена, тому ми не стали перешкоджати його переходу", — сказав Бондарук.
Останній раз на етапі Кубку світу Жирний виступав у грудні минулого року. Спортсмен не піднімався вище 69-го місця минулого сезону. У Кубку IBU його кращий результат — 12-е місце.
Нагадаємо, Укарїна звернулася до Собзу біатлоністів Росії, щоб натуралізувати росіянку.
А тим часом в Україні проведуть прототип Різдвяної гонки.
Джерело - ТАСС.