Легенди Українського біатлону візьуть участь у Гонці чемпіонів

Українські біатлоністи Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, які вже завершили професійну кар'єру, візьмуть участь у першій в історії України Гонці чемпіонів.
Старт відбудеться 22 вересня в Чернігові. Формат — схожий на Різдвяну гонку в Гельзенкірхені.
Це буде одиночна змішана естафета з масовим стартом з подальшою гонкою переслідування. Одне коло складе понад 500 м, інші пункти регламенту уточнюються.
Склад жіночої збірної
Завершили кар'єру: Оксана Хвостенко, Ніна Лемеш, Оксана Яковлєва, Тетяна Рудь, Ірина Меркушина (Корчагіна).
Діючі спортсменки: Христина Дмитренко, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Ольга Абрамова, Анастасія Меркушина, Яна Бондар.
Склад чоловічої збірної
Завершили кар'єру: В'ячеслав Деркач, Роман Прима, Андрій Дериземля, Руслан Лисенко, Олександр Біланенко, Сергій Седнєв.
Діючі спортсмени: Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал.
Гонка відбудеться в Чернігові на спортивній базі Берізка
Початок мас-старту - 13:25, початок пасьюту - 14:10.
Склад пар визначиться жеребкуванням перед стартом.
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Джерело - biathlon.com.ua.